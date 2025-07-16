شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تتعاقد على 14 ماكينة جديدة لإنشاء السكة الحديد و30 للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، أنه تم تدبير 16 ماكينات جديدة متخصصة فى إنشاء السكة الحديد وذلك فى الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة إلى 31 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة ليكون الإجمالى الحالى 47 ماكينة (طرازات مختلفة).

وأضافت الوزارة، أنه تم توقيع عقد توريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل إجمالى عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، وذلك لإنجاز المشروعات الجديدة والحفاظ على السكك الحالية وصيانتها بشكل دورى.

وفى السياق أكدت وزارة النقل، أنه تم تطوير شامل لـ841 مزلقانا من إجمالى 1120 مزلقان مخطط تطويرها على الشبكة، وتم تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكترونى بمحطات السكة الحديد، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدى جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات.