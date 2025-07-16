شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر ضمن الكتب المطورة 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة التي سيتم تدريسها بدء من العام الدراسي الجديد 2025 - 2026وتم توزيع النصف فترة الخاصة به.

وتابعت الوزارة أنه يتم تقسيم الفصل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية وكذلك يتم التقسيم بين الأنشطة بالحلقة الاعدادية، كما أن المهارات المهنية نشاط لا يضاف إلى المجموع ومادة التربية الفنية تعدل فترتها من فترة إلى نصف فترة بالحلقة الإعدادية.

يبدأ العام الدراسي الجديد 2026، يوم 20 سبتمبر 2025، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث العام الدراسى يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.



