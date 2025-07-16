شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 16 يوليو 2025 10:27 ص
يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول أيام الإجازات الرسمية المرتقبة .
وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.
الإجازات الرسمية في مصر 2025:
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.
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