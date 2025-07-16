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موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025

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موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 16 يوليو 2025 10:27 ص

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول أيام الإجازات الرسمية المرتقبة .

وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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