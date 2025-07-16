شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: مؤتمر الذكاء الاصطناعى يستهدف التعريف بالممارسات الناجحة لتقنياته بالقطاع الحكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، اجتماعًا مع اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بـ جامعة القاهرة، والمقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع مرور عام على إطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، وذلك لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بعقد المؤتمر وتنظيمه بشكل يليق بمكانة الجامعة باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة هبه نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة القاهرة، والدكتور هيثم صفوت حمزة مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور عمرو سليمان المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والدكتورة هدى علاء نائب مدير مركز جامعة القاهرة لريادة الأعمال ودعم الإبتكار، والدكتور أحمد عبد المحسن المدرس بكلية الصيدلة، ومن مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية كل من الدكتور نور الدين محمود، والدكتورة شيماء مسعد.



وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الإطار العام للمؤتمر ومحاوره المختلفة والتي تركز على الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم النمو المعرفي والاقتصادي للدولة، كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال في إطار تنظيم المؤتمر والاعلان عنه بالإضافة إلى مناقشة سبل توسيع قاعدة المشاركات المحلية والدولية، والتعاون مع المؤسسات الكبرى ذات العلاقة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.



كما ناقش الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الاجتماع، مع أعضاء اللجنة الاستشارية العليا، محاور المؤتمر والموضوعات الرئيسية لحلقات النقاش وورش العمل التي سوف يتضمنها برنامج المؤتمر، وأشكال التعاون مع الجهات الصناعة والهيئات العلمية المحلية والدولية للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

كذلك تمت مناقشة أهمية أن يقدم المؤتمر توصيات عملية لصناع القرار للتعامل مع الفرص والتحديات فيما يخص تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها ما يتعلق بالحوكمة والاخلاقيات وتأهيل واعادة تأهيل الكوادر البشرية، وكذلك الدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة وريادة الاعمال في هذا المجال.



وجدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، والتي تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة.



وخلال الأشهر الماضية، حققت الاستراتيجية عددًا من أهدافها، من بينها: إطلاق الإصدار الأول من سياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لكافة منتسبي الجامعة، وتدشين المنصة الرقمية لجامعة القاهرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب تخرج لطلاب جامعة القاهرة الأهلية. كما تم اشتراط اجتياز أعضاء هيئة التدريس لدورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي كأحد متطلبات الترقية، إلى جانب إجراء العديد من الاستبيانات، وتنظيم ورش العمل، والمنتديات، والملتقيات التي تناولت مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.