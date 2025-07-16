"كيفية إعداد أخصائي اجتماعي في مجال التخاطب" برنامج تدريبي بجامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الخدمة الاجتماعية برنامج تدريبى مميز تحت عنوان "كيفية إعداد أخصائي اجتماعي في مجال التخاطب" ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد عطا مدير مركز بحوث وتدريب القادة التابع لوكالة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

استهدف البرنامج اكساب المتدربين المعرفة الأساسية بعلم التخاطب، وتدريبهم على التقييم والتشخيص، وإعداد خطط علاجية فعالة ، كما استهدف الاعتماد على الأدوات والوسائل الحديثة فى التخاطب، بجانب ترسيخ الاتجاهات الايجابية نحو الممارسة المهنية والأخلاقية لأخصائى التخاطب بما يتماشى مع القواعد العلمية والمهنية المعتمدة.

وقد حاضر فى هذا البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس مُتمثلة فى الدكتور السيد فتوح استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان ، والدكتورة اميرة عيد ادم المدرس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان ، والدكتورة هند عيد على حسان المدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان.

وتحرص الجامعة على تنظيم هذه البرامج انطلاقاً من مسؤليتها الاجتماعية تجاه المجتمع حيث تساهم فى دمج الأشخاص ذوى القدرات الخاصة فى التواصل مع المجتمع من خلال إعداد متخصصين قادرين على التعامل معهم ، كما تعمل الجامعة على الربط بين الجانب الأكاديمى والجانب العملى وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم.