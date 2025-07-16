شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور تامر حمودة القائم بعمل المدير التنفيذي للصندوق، و أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور تامر حمودة بمناسبة تكليف سيادته للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد الوزير أهمية مواصلة العمل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030، مشيدًا بالدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب والباحثين، ومثمنًا نجاح برنامج Genz 2024 الذي نظم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتمويل بلغ 100 مليون جنيه، بدعم من القيادة السياسية، موجهًا بأهمية التوسع في البرنامج خلال النسخة المقبلة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الاقتصاد الوطني من خلال بناء نظام متكامل للابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تحقيق التنمية، وخلق فرص عمل، مؤكدًا أهمية دعم الأفكار القابلة للتطبيق، وسد الفجوة بين الابتكارات والتنفيذ، مع التركيز على ما يخدم الصناعة الوطنية، منوهًا بدور الصندوق في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، خاصة من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وتمويل مبادرة "كن مستعدًا – مليون مبتكر مؤهل"، لدعم المهارات المهنية لدى الطلاب، بالشراكة مع التحالفات الإقليمية والدولية.

كما أشار الوزير إلى زيارته لمركز (Station F) بفرنسا، أكبر حاضنة للشركات الناشئة عالميًّا، مشيدًا بتجربته الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية، وتوجيه شامل بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى، مؤكدًا أهمية نقل هذه الخبرات إلى مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة المصرية، بما يتماشى مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على ضرورة تطوير آليات عمل الصندوق لدعم هذا التوجه، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار الوزير إلى مشروع الجينوم المصري، باعتباره إحدى المبادرات الرئاسية التي انطلقت عام 2021 بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، والذي يعد خطوة رائدة نحو فهم الخصائص الوراثية للشعب المصري، مشيرًا إلى أن المشروع نجح في الوصول إلى أول منتج علمي يوضح آليات تكوين الإبداع والموهبة.

وأكد الوزير أهمية الارتقاء بمستوى الباحثين من خلال تنظيم دورات تدريبية لرفع وعيهم بكيفية ربط الأبحاث بالصناعة والتحديات المجتمعية، وتعزيز معرفتهم بالملكية الفكرية، وآليات التقدم للحصول على براءات الاختراع، مشددًا على ضرورة إعداد كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية في مصر.

واستمع المجلس إلى عرض الدكتور تامر حمودة حول رؤية تطوير العمل بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تضمنت إعداد هيكل إداري جديد يشمل خمسة قطاعات رئيسة: (اكتشاف النوابغ، الاستثمار، ريادة الأعمال والحاضنات، المشروعات، العلاقات العلمية والتعاون الدولي)؛ بهدف دعم المبتكرين وتمويل مشروعات البحث والابتكار وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، كما استعرض آلية تنفيذ البرامج والمسابقات، وخطة إنشاء مراكز للنوابغ، وحاضنات تكنولوجية، ودعم حماية الملكية الفكرية.

وأشاد الوزير بالهيكل الجديد للصندوق، موجهًا بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الدولية، ومشاركة الصناعة في برامج الصندوق لتحقيق رؤيته، كما وجه بتكثيف الحملات التعريفية بأنشطة الصندوق، وتوضيح آليات التقديم للطلاب والخريجين والباحثين، لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من خدماته.

كما استمع المجلس إلى عرض الدكتور أيمن فريد حول مبادرة "كن مستعد"، التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين، ورواد أعمال مبتكرين، مشيرًا إلى إنشاء 39 مركزًا داخل 30 جامعة حكومية، موضحًا أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، شهدت إقبالا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المسجلين 70 ألف طالب حتى الآن.

• استعرض المجلس الموقف المالي لأنشطة الصندوق خلال موازنة العام المالي 2025/2026.

• كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي لبرنامج GENZ، ووافق في ضوء ذلك على بدء تنفيذ مرحلة الاحتضان لعدد 53 فريقًا طلابيًّا مؤهلا ضمن البرنامج.

• كما وافق المجلس على إنتاج الموسم الثاني من البرنامج التلفزيوني Genz، ضمن الخطة الإستراتيجية لبرامج الصندوق التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، والأفكار الابتكارية، وتسويقها؛ وذلك نظرًا للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى.

• وافق المجلس على إدراج مبادرة "كن مستعدًا..مليون مبتكر مؤهل" كإحدى مبادرات الصندوق، تحت المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، واعتماد تمويل المبادرة من موازنة الصندوق.

• ووافق المجلس على التعاقد مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي لإجراء الاختبارات الخاصة بالنوابغ، وذلك ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التي تشمل اكتشاف ودعم الطلاب النوابغ بالجامعات، وبرامج المنح الدراسية للمتفوقين.

• وافق المجلس على استثمار الصندوق في تأسيس رأس مال مخاطر بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة.

• كما وافق المجلس على تنفيذ برنامج إذاعي Broadcast من إنتاج الصندوق؛ ليكون منصة إعلامية رائدة تهدف إلى تعريف المجتمع بالنوابغ والمبتكرين المصريين، وتسليط الضوء على جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تمكينهم، بما يعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويحفز الأجيال الجديدة على الإبداع.

• وافق المجلس على المشاركة الإستراتيجية للصندوق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في النسخة الأولى من معرض التسويق الدولي للأبحاث والأفكار التكنولوجية؛ بهدف دعم تسويق مخرجات البحث العلمي، وتعزيز تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع استضافة مصر للجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات الدولية في ديسمبر القادم.

• كما وافق المجلس على عدد من الموضوعات، شملت ما يلي:

1. تنفيذ مسلسل من 30 حلقة عن الترويج للتعليم في مصر من داخل الجامعات المصرية، ودعم الابتكار في سياق درامي، بالإضافة إلى 13 حلقة عن اكتشاف المواهب.

2. توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.

3. بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والصندوق.

4. بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومؤسسة مصر الخير لدعم الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

5. بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز القومي للبحوث لدعم الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

6. بروتوكول تعاون بين الصندوق والأكاديمية العسكرية.

حضر الاجتماع، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والعميد محمد عبدالخالق السيد ممثل إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، والنائب علاء الدين مصطفى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور سلمي يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة وئام محمود مدير العلاقات المؤسسية بالصندوق ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، والمستشار باسل محرم المستشار القانوني للصندوق، والدكتور نانسي نجيب مدير المكتب الفني بالصندوق، والدكتورة سمية السيد المشرف على الوحدة التنفيذية لمبادرة "كن مستعدًا"، وعصام عزت المدير المالي للصندوق، و عمرو سعيد مسئول الموازنة بالصندوق.