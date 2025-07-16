شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة منذ انطلاقها في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم حيث شملت :-

- فحص أكثر من 620 ألف و205 طفل حديث الولادة

- تخصيص 56 مركزاً موزعين على محافظات الجمهورية لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- تستهدف المبادرة الكشف عن 19 مرضًا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان

- تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية