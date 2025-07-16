شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح سلسلة نصائح هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 16 يوليو 2025 10:26 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصيف يجب الالتزام بالنقاط التالية : - تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم - استخدم واقيات الشمس - قم بتغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس - احرص على ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة

نصائح هامة للحماية من اضرار ارتفاع درجات الحرارة

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