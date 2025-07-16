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وزارة الصحة توضح سلسلة نصائح هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة

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  • وزارة الصحة توضح سلسلة نصائح هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 16 يوليو 2025 10:26 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصيف يجب الالتزام بالنقاط التالية :

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم

- استخدم واقيات الشمس

- قم بتغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس

- احرص على ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة


نصائح هامة للحماية من اضرار ارتفاع درجات الحرارة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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