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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح سلسلة نصائح هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 16 يوليو 2025 10:26 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصيف يجب الالتزام بالنقاط التالية :
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم
- استخدم واقيات الشمس
- قم بتغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس
- احرص على ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة
نصائح هامة للحماية من اضرار ارتفاع درجات الحرارة
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