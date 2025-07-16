شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصف "ملفات ابستين" بـ"مملة وحقيرة".. ويؤكد: سننشر الموثوق منها والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان محتويات الملفات المتعلقة بـ جيفري ابستين الممول سئ السمعة المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات في جزيرته الخاصة، "مملة"، وإنه لا يفهم سر الاهتمام المستمر بالقضية.

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول إحباط مؤيديه من طريقة التعامل مع القضية: "لقد توفي منذ زمن طويل.. لم يكن يومًا عاملًا مؤثرًا في حياته.. لا أفهم لماذا قد تكون ملفات إبستين محل اهتمام أى شخص".

وأضاف: "إنها مسألة مملة للغاية. إنها حقيرة، لكنها مملة، ولا أفهم لماذا تستمر .. أعتقد أن الأشرار فقط، بمن فيهم مروجي الأخبار الكاذبة، هم من يريدون استمرار مثل هذه الأمور.. لكن المعلومات الموثوقة؟ فليقدموها - أي شيء موثوق، أقول، فليحصلوا عليه".

وفقا لشبكة ايه بي سي، خلال حملته الانتخابية، روج ترامب لنظريات المؤامرة المرتبطة بوفاة إبستين عام 2019 في السجن، وقال إنه "لن يمانع" في الاطلاع على قائمة عملاء إبستين في حال انتخابه.

وتحت ضغط من مؤيدي حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، صرح ترامب بأنه ينبغي على المدعية العامة بام بوندي الكشف عن "ما تراه موثوقًا" بشأن قضية جيفري إبستين، وقال ترامب، إنه تلقى "إحاطة عاجلة للغاية" بشأن مراجعة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لملفات إبستين.



سألت كاثرين فولدرز، من قناة ABC News، ترامب عما أخبرته به بوندي عن المراجعة، "بالتحديد، هل أخبرتك أصلاً أن اسمك ظهر في الملفات؟"، وقال: "لا، لا، لقد قدمت لنا إحاطة سريعة جدًا"، واشار انه يعتقد أن الملفات من إعداد بعض خصومه السياسيين.

قال ترامب: "وبالنسبة لمصداقية الأمور المختلفة التي اطلعوا عليها، أود أن أقول، كما تعلمون، إن هذه الملفات من تأليف كومي، ومن تأليف أوباما، ومن تأليف بايدن، وكما تعلمون، فقد مررنا بسنوات من ذلك مع خدعة روسيا، روسيا، روسيا، وكل الأمور المختلفة التي اضطررنا إلى مواجهتها".

قال ترامب عن بوندي: "لقد مررنا بهذه التجربة لسنوات، لكنها تعاملت معها بشكل جيد للغاية، والأمر متروك لها. يجب عليها الإفصاح عن أي شيء تراه موثوقًا".