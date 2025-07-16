شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة في البوسنة ومقدونيا برواتب 40 ألف جنيه شهريا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على فرص عمل جديدة للشباب المصري في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص تشغيل مناسبة بالخارج وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وتشمل تخصصات فنية وهندسية برواتب تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو شهريا، بما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل فرصة مميزة لتحسين مستوى الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل المهني خارج البلاد.

·الوظائف المتاحة ورواتبها:

نجار مسلح / شده معدنية – 700 يورو

حداد مسلح – 700 يورو

مشغل حفارة – 800 يورو

ميكانيكي شاحنات – 800 يورو

كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو

سباك – 800 يورو

مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو

مهندس مدني – 900 يورو

بناء عام – 700 يورو

· مميزات العقود:

توفير سكن مجاني تابع للشركة

وجبات غذائية أثناء ساعات العمل

تأمين اجتماعي وصحي شامل

تأمين ضد الحوادث داخل مواقع العمل

إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر طبقا للقانون

تذكرة سفر ذهاب وعودة مجانا في حال الالتزام بالتعاقد

علما بأن التقديم متاح للراغبين بدءا من أمس الثلاثاء 15 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، عبر الرابط الرسمي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، أن الوزارة تتابع عن كثب كل مراحل التقديم والتعاقد، لضمان حقوق المتقدمين وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الفرص المطروحة تراعي الكفاءة المهنية وتفتح المجال أمام شباب مصر للمنافسة الدولية في مجالات البناء والتشييد.