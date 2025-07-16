شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: سجلنا Ziro حوادث فى مايو و"البيك أب" خارج منظومة نقل الركاب بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

- ترخيص 2100 سيارة سرفيس حتى الآن لتوفير بدائل لـ"البيك أب".. و4800 سائقا تقدموا للحصول على سيارة ميكروباص ضمن المنظومة النقل الجماعى

حوادث الطرق أسبابها مختلفة ومتنوعة، وفى محافظة المنيا زاد على كل الأسباب الطبيعية سبب غير آدمى يتمثل فى استخدام سيارات "البيك أب" لنقل الأشخاص بدلا من استخدامها فى نقل البضائع الأمر الذى ضاعف أعداد الحوادث، إلا أن المنيا كانت على موعد مع تحقيق المعجزة بالقضاء على هذا السبب فى أقل من عام، ليحل محل البيك أب وسائل مواصلات تليق بالمواطن وتحافظ على حياته، لتسجل المحافظة فى مايو الماضى ziro حوادث، دون المساس بمصالح سائقى وملاك "البيك أب" ليلجأوا إلى ما تم ترخيص سياراتهم من أجله.

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، في حوار لـ"الخليج 365" بعد مرور عام على توليه مهام وظيفته كمحافظ أم من أبرز السلبيات التى عاشتها المحافظة تمثلت فى سيارات البيك أب، إلا أن المحافظة خلال عام نجحت فى التعامل مع الملف ومنعها من نقل الركاب، وقصر عملها على ما تم الترخيص لها به من نقل البضائع والعمل فى المزارع، بحيث لم يعد فى المحافظة سيارة واحدة من البيك أب تنقل المواطنين، بنسبة 100%، موجها الشكر لسائقى البيك أب أنفسهم الذين استجابوا للتجربة وساهموا فى إنجاحها، مشددا على أن هدفه كان إنسانيا خالصا، وأن السيارات البيك أب اختفت من منظومة نقل المواطنين وبدأت العمل فى الحقول والمزارع والمحاجر والعزب والقرى الصغيرة، وحققت ربحية بعد التزمها بالقانون، مشيرا إلى أنه كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير البدائل للسائقين والمواطنين.



حوار محافظ المنيا مع الخليج 365

وقال محافظ المنيا:" كل هدفى من قرار حظر استخدام البيك أب فى نقل الركاب كان تفعيل منظومة نقل آدمية تليق بالمواطن المنياوى.. والثقة فى نجاح التجربة أكدها مرفق الإسعاف الذى ذكر فى تقريره أن الحوادث خلال العام الأخير انخفضت بنسبة 40% عن العام الماضى، فضلا عن أن شهر مايو الماضى سجلت المنيا "ziro" حوادث، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت البديل للمواطن من خلال فتح باب تراخيص سيارات السرفيس، قائلا:"رخصنا ما يزيد عن 2100 سيارة سرفيس حتى الآن، فضلا عن أتوبيسات الوحدات المحلية، وفى شهر أغسطس 2024 عندما طرحت فكرة ترخيص سيارات سرفيس لوقف تعامل السيارات البيك أب فى نقل المواطنين كان ذلك بعد إعطاء فرصة بما يعادل 10 شهور لتوفيق أوضاع سائقى البيك أب، بفتح باب الإحلال، أو الحصول على سيارة بتمويل من البنك الزراعى بمقدم يناسب السائقين على 7 سنوات، والذين أقبلوا على الاستفادة من مبادرة البنك الزراعى ارتفعت أسعار سياراتهم خلال عام بمواقع 350 ألف جنيه أى ما يزيد عن قيمة العائد التى وضعها البنك على القروض، وتقدم ما يزيد عن 4800 طلب للحصول على سيارة ميكروباص ضمن المنظومة النقل الجماعى".

وعن خطة محافظة المنيا لتحسين شبكة الطرق بين القرى، قال كدوانى:" أكثر من 60% من طرق المنيا مرصوفة، والطرق شكوى ملحة وأنا لا أستطيع إغفالها ولكن لنوضح أنه مع مشروع مبادرة حياة كريمة تم التكسير فى الأراضى لتوصيل الصرف الصحى والمياه والغاز والفايبر للإنترنت وهذه المشاريع مازالت مستمرة فلا يمكن أن أرصف هذه الطرق ثم أعيد تكسيرها مرة أخرى، وأستطيع أن أعدك بأنه خلال من 3 إلى 4 شهور ستنتهى الأزمة فى الكثير من القرى".

ووجه اللواء عماد كدوانى رسالة للمواطن بمحافظة المنيا، قائلا:"أعدك بأن تنتهى منظومة تطوير الطرق والقضاء على الزحام وتحقيق الإنسيابية وتحويل المنيا إلى مدينة تليق بالمواطن، وسأعمل على تطوير الشوارع وأقضى على المواقف العشوائية والباعة الجائلين وعلى مستوىالمراكز والوحدات المحلية سأقوم بإعادة تنظيم حركة المركبات والسيارات والسرفيس والأسواق العشوائية والطرق غير آدمية، ومع دخول التأمين الصحى الشامل سيحول الخدمة بخدمة فائقة".