شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن تخريج الدفعة 12 من الدبلومة المهنية فى طب الإنجاب والجراحة DIRMAS والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، عن تخريج الدفعة الثانية عشرة من الدبلومة المهنية في طب الإنجاب والجراحة (DIRMAS)، بعد استكمال الأطباء الملتحقين البرنامج التدريبي المعتمد، والذي استمر لمدة عام كامل، وضم 70 طبيبًا من الحاصلين على الماجستير والزمالة المصرية في تخصص أمراض النساء والتوليد.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة لتطوير الكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة، من خلال رفع كفاءة الممارسين عبر برامج تعليمية متقدمة تجمع بين المحتوى النظري والتدريب العملي والإكلينيكي، بما ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية التخصصية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن دبلومة DIRMAS تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة المحلية والدولية، حيث أُجريت الامتحانات النهائية بالتعاون مع مستشفيات برمنجهام لصحة المرأة والطفل في المملكة المتحدة، ووفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا لمنح الشهادات المهنية.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج شمل 78 ساعة من المحاضرات النظرية المتخصصة في علاج نقص الخصوبة وتقنيات الإخصاب المساعد، إلى جانب 66 ساعة تدريب عملي على الموجات فوق الصوتية، وسحب البويضات، ونقل الأجنة، بالإضافة إلى التدريب على مناظير الرحم والبطن، كما تضمن البرنامج 156 ساعة تدريب إكلينيكي مباشر داخل مراكز متخصصة في التلقيح الصناعي، شملت تقييم الحالات، وأخذ التاريخ المرضي، وتطبيق البروتوكولات العلاجية، والمتابعة الدقيقة للخطوات العلاجية تحت إشراف مهني دقيق، مع توثيق جميع الأنشطة في سجل تدريبي شامل (Log Book).

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أن الأكاديمية تواصل التزامها بتقديم برامج تعليمية تتماشى مع أحدث التطورات العالمية في المجال الطبي، وتسعى إلى تعزيز البيئة التدريبية المعتمدة على التفاعل المباشر، والخبرة السريرية، والتقنيات الحديثة، بالتعاون مع خبراء متخصصين من داخل مصر وخارجها.

ولفتت عبدالعزيز الى ان تخريج دفعات جديدة من الأطباء المتخصصين في مجالات هامة كطب الإنجاب والجراحة يسهم في سد الفجوات المهنية، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القدرات المهنية للكوادر الطبية.



