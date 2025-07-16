شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الكشف بالمجان فى العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة 100 يوم صحة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف بالمجان فى العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية.

وتابعت وزارة الصحة فى منشور لها اليوم : تقدر تعيش حياتك بصحة وتكشف فى العيادات المتنقلة الموجودة في كل محافظات الجمهورية كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً كما يمكن التواصل مع الخط الساخن 105 و15335 للحصول على المعلومات الصحيحة .

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» تهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، بما في ذلك المصريين، وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه في عام 2024، تم تنفيذ الحملة تحت شعار «عام الجودة» حيث ركزت على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتحقيق معدلات تغطية غير مسبوقة في كافة المحافظات، مضيفا أن الحملة تنطلق في العام الجاري تحت شعار «عام الشراكات والتعاونات»، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التعاون الصحي، وذلك من خلال بروتوكولات مشتركة بين الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية.



