شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. متى تظهر رسميا؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر قرابة 800 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يتم الآن الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لكراسات الإجابة فى البابل شيت وتكثف الكنترولات العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ مرحلة أخرى وهى الرصد والتجميع والمراجعة وتحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2025.

وأكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة ليست فى عجلة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث أن هناك تعليمات بضرورة تحرى الدقة والهدوء فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة لتلاشى اى أخطاء قد تقع، موضحة أنه بمجرد أن تكون النتيجة جاهزة سيتم إعلانها رسمياً، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان الرسمى للنتيجة وستكون خلال الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع بعد المقبل بحد أقصى.



