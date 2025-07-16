شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام عيد الفطر 2026.. اعرف موعده فلكيا العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثّل عيد الفطر المبارك مناسبة دينية واجتماعية سامية، تمتزج فيها التكبيرات بروائح الكعك، وتُعلَن فيها المصالحة بين القلوب، وتُمد فيها الأيدى بالتهنئة والمصافحة، فى مشاهد تبعث على البهجة والوحدة والتراحم بين الأسر والجيران، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يترقب المواطنون إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن موعد أول أيام عيد الفطر 2026، لتبدأ معه ترتيبات السفر، والزيارات العائلية، واستعدادات العيد بكل طقوسه المحببة إلى القلوب.



ومن المتوقع أن تُعلن دار الإفتاء عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2026 بعد تحرى رؤية هلال شهر شوال.

أول أيام العيد وأيام الإجازة

ويشير المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن أول أيام شوال 1447 هـ يُصادف الجمعة 20 مارس 2026 وفق الحسابات الفلكية.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس 2026 (وفقا للحساب الفلكي)، مع اجازة رسمية تمتد حتى الأحد 22 أو الإثنين 23 مارس، بناءً على الإعلان الرسمي بعد الهلال.

وتُجرى رؤية هلال شوال في مساء الخميس 19 مارس، وتعلن دار الإفتاء المصرية رسميًا ليلة رؤية الهلال.

عند ثبوت الرؤية، ويُعلن أن الجمعة 20 مارس هو أول أيام العيد. وإن لم يثبت – يُتم رمضان يوماً إضافياً، ويصبح السبت 21 مارس أول العيد.

جدير بالذكر أن جميع التفاصيل المذكورة حتى الآن مبنية على الحسابات الفلكية والتنبؤات الهجرية، ولكن التأكيد النهائى يعتمد على رؤية الهلال من قبل دار الإفتاء.

وعادةً ما تُصدر رئاسة مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قبل العيد بأيام قليلة لتحديد العطلات والإجازات الحكومية.