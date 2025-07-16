شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يكرم طلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمسرح الملحق بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية احتفالية تخريج طلاب الشهادة الإعدادية المدرسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور صاحبى النيافة الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجلس إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات المسرحية والأناشيد الوطنية وبعض القصائد الشعرية، وعدد من المقاطع المصورة حوت خبرات الطلاب عن فترة الدراسة ومدى انتمائهم وتعلقهم بها.

وتحدث القمص أبرآم إميل مثمنًا دور قداسة البابا الواضح في تطوير التعليم، وذكر الراحل المستشار فهمي ألبير المنشاوي الذي خدم بأمانة مستشارًا قانونيًّا للمدرسة والذى تنيح من حوالي أسبوعين وتكريمًا لذكراه قررت إدارة المدرسة وضع اسمه على إحدى القاعات بها، وكرّم قداسة البابا زوجته وأولاده.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا الذى قدم الشكر للحضور وأولياء الأمور وإدارة المدرسة مثنيًا على فقرات الاحتفالية وتأمل قداسته في ثلاثة خبرات من احتفاليات التخرج من مرحلة لأخرى، وهى:

1- عند كل نهاية بداية جديدة لمرحلة جديدة في الحياة.

2- عند كل نهاية حلم جديد ورؤية جديدة مستقبلية.

3- عند كل نهاية معالم نضوج في الشخصية.

وحثّ قداسته أولياء الأمور على تشجيع اولادهم المستمر على النجاح والتفوق. كرّم بعدها قداسته الخريجين.