شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: سفن التغييز الثلاثة دخلت الخدمة وتضخ 2250 مليون قدم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن سفن التغييز الثلاثة بميناء العين، دخلت الخدمة وتضخ 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب سفينتن أخريين، واحدة ستكون فى الإسكندرية والثانية فى ميناء العقبة للطوارئ



ولفت إلي أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة.

وتابع رئيس الوزراء، أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4% .

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة ، الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.

وتابع أن هناك تقديرا كاملا من القادة الأفارقة، للتجربة المصرية فى عملية التنمية.