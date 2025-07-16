شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنقذ شخصا حاول الانتحار عبر بث مباشر بسبب أزمة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار بالشقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر باستخدام سلاح أبيض خلال "بث مباشر" عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى من هاتفه المحمول.

وبالانتقال والفحص، تبين محاولة أحد الأشخاص الانتحار، وتم السيطرة عليه والتحفظ على السلاح الأبيض الذى كان بحوزته، وتبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية به، وبمواجهته قرر بارتكابه الواقعة لمروره بحاله نفسية سيئة لسوء معاملة والديه له، وبسؤال والدته قررت بأن نجلها يعانى من مرض نفسى، ويعالج منه بإحدى المستشفيات منذ عام 2015، وأنكرت إدعائه بتعديها ووالده عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.