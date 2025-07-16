شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك رؤية استراتيجة لتوجيه الفلاحين بالحجم المناسب للزراعات والتوزيع للمنتجات وأماكنها الجغرافية، حتى لا يحدث إهدار فى الزراعات، وذلك تزامنا مع الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية.

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، أن ما تم اختيارهم "قامات" والعمل الثقافي لا يرتبط بالسن".

وتابع أن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين.



وأكد أن سفن التغييز الثلاثة بميناء العين ، دخلت الخدمة وتضخ 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب سفينتن أخريين واحدة ستكون فى الإسكندرية، والثانية فى ميناء العقبة للطوارئ.



ولفت إلى أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة.

وتابع رئيس الوزراء، أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4% .

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة ، الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.

وتابع أن هناك تقديرا كاملا من القادة الأفارقة، للتجربة المصرية فى عملية التنمية.