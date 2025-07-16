شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا مهمًا بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية والأجنبية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، والتي جاءت كالتالي:

أولا: الجمعيات والمؤسسات المصرية التالية "منظمات المجتمع المدنى المحلى":

1- جمعية مجلس شباب المستقبل لتنمية المجتمع

2- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان

3- مؤسسة سفراء السلام للتنمية المستدامة

ثانيا: المنظمات والمؤسسات الدولية التالية "منظمات المجتمع المدنى الدولية":

1- مؤسسة اليزيا للإغاثة

2- منتدى جالس أوغندا

3- منظمة ايكو ( اليونان )

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ثالثا: المجلس القومي لحقوق الإنسان