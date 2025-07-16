شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجىالأربعاء، 16 يوليو 2025 05:25 م
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا مهمًا بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية والأجنبية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، والتي جاءت كالتالي:أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتي الآن
أولا: الجمعيات والمؤسسات المصرية التالية "منظمات المجتمع المدنى المحلى":
1- جمعية مجلس شباب المستقبل لتنمية المجتمع
2- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان
3- مؤسسة سفراء السلام للتنمية المستدامة
ثانيا: المنظمات والمؤسسات الدولية التالية "منظمات المجتمع المدنى الدولية":
1- مؤسسة اليزيا للإغاثة
2- منتدى جالس أوغندا
3- منظمة ايكو ( اليونان )
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ثالثا: المجلس القومي لحقوق الإنسان
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز