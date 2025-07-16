شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين غارات الاحتلال الإسرائيلى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الغارات التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على سوريا، بما فى ذلك تلك التى طالت مقر هيئة الأركان فى دمشق، ومحيط القصر الرئاسي.

واعتبرت الجامعة العربية - وفق بيان - أن هذه الغارات تُمثل اعتداء صارخاً على سيادة دولة عربية عضو فى الجامعة وفى منظمة الأمم المتحدة، بما يُمثل انتهاكاً للقانون الدولى واستهانة بقواعد النظام الدولي.



وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية تمثل "بلطجة" لا يُمكن للمجتمع الاقليمى او الدولى القبول بها أو تمريرها، ويتعين وقفها فوراً، مضيفة أن غارات الاحتلال تستهدف زرع الفوضى فى سورياً مستغلةً فى ذلك بعض الأحداث التى وقعت مؤخراً فى محافظة السويداء، والتى أدانتها السلطات السورية نفسها ووصفتها فى بيان لها بـ "الأعمال المُشينة" وتعهدت بالتحقيق فيها وتوقيع الجزاء على من يثبت ارتكابه لأية انتهاكات او مخالفات.



وأعربت عن كامل التضامن مع سوريا إزاء تلك الهجمات الاسرائيلية، مناشدة الحكومة العمل بسرعة على نزع فتيل الفتنة، ومعالجة الاحتقانات القائمة عبر الحوار، والعمل على احتواء كافة مكونات الشعب السورى فى الإطار الوطني.