رئيس الوزراء: النقد حق كامل للمواطن المصرى ولكن ما هو الشكل العام المراد تصديره؟

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، " حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على تشكيك المواطن فى الدولة وإنجازاتها، متابعا، " بعض الحوادث التي شهدتها الأيام الأخيرة نأسف احنا كحكومة ولا نكابر ونعترف ونريد الأحسن".

وتابع فى مؤتمر صحفي ، بمقر مجلس الوزراء، " هناك دولة غير مسموح بها إظهار أي سلبيات للدولة ومن يفعل ذلك فى هذه الدول يتم محاسبته".



وتابع: "مش بقول بلاش نقد لأن النقد حق كامل للمواطن المصرى ولكن ما هو الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج؟".