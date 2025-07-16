شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: النقد حق كامل للمواطن المصرى ولكن ما هو الشكل العام المراد تصديره؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 16 يوليو 2025 06:50 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، " حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على تشكيك المواطن فى الدولة وإنجازاتها، متابعا، " بعض الحوادث التي شهدتها الأيام الأخيرة نأسف احنا كحكومة ولا نكابر ونعترف ونريد الأحسن".
وتابع فى مؤتمر صحفي ، بمقر مجلس الوزراء، " هناك دولة غير مسموح بها إظهار أي سلبيات للدولة ومن يفعل ذلك فى هذه الدول يتم محاسبته".
وتابع: "مش بقول بلاش نقد لأن النقد حق كامل للمواطن المصرى ولكن ما هو الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج؟".
