شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تقدير كامل من القادة الأفارقة للتجربة المصرية فى عملية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، خلال الأيام الماضية، وكذا اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامته مع عدد من رؤساء دول القارة الأفريقية، في إطار توطيد العلاقات، وتوسيع أطر التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة في التنمية والازدهار.

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة ، الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.

وتابع أن هناك تقديرا كاملا من القادة الأفارقة، للتجربة المصرية فى عملية التنمية.

اقرأ أيضا..

الرئيس السيسى باجتماع القمة التنسيقى للاتحاد الأفريقى: مصر عملت خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد على تنفيذ أولويات محددة لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.. والقارة الأفريقية التي نريدها ليست حلما