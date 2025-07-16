شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين.



وأكد أن سفن التغييز الثلاثة بميناء العين دخلت الخدمة وتضخ 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب سفينتن اخرين واحدة ستكون فى الإسكندرية واخري فى ميناء العقبة للطوارئ، لافتا إلي أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4%.

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة، الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها، وتابع أن هناك تقدير كامل من القادة الأفارقة، للتجربة المصرية فى عملية التنمية.