شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نأسف كحكومة للحوادث الأخيرة ولا نكابر ونعترف ونريد الأحسن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، "كل ضيف يأتي لمصر ويزورها يشيد بما حدث بها من تنمية وتطوير، وأنها تغيرت كثيرا".. وأوضح أن "حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على تشكيك المواطن فى الدولة وإنجازاتها، متابعا، "بعض الحوادث التي حدثت الأيام الماضية نأسف لها كحكومة ولا نكابر ونعترف، ونريد الأحسن".

وتابع فى مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، "هناك دول غير مسموح بها إظهار أي سلبيات للدولة ومن يفعل ذلك فى هذه الدول يتم محاسبته".

وأضاف قائلا: "مش بقول بلاش نقد، لأن النقد حق كامل للمواطن المصري، ولكن ما هو الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مستشفى دار السلام "هرمل" يتم العمل على مضاعفة عدد الأسرة بها وتحويلها لعلاج الأورام بشكل كامل، وليس علاج أورام الثدي فقط.



وتابع "لم يتم وقف العمل بمستشفى هرمل خلال فترة التطوير.. أنا بجيب للمواطن أفضل شركات فى العالم لتأتي وتعالجه فى مصر".



وقال، إن هناك رؤية استراتيجة لتوجيه الفلاحين بالحجم المناسب للزراعات والتوزيع للمنتجات وأماكنها الجغرافية، حتى لا يحدث إهدار فى الزراعات، وذلك تزامنا مع الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، أن ما تم اختيارهم " قامات" والعمل الثقافي لا يرتبط بالسن".

وتابع، أن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين.



وأكد أن سفن التغييز الثلاثة بميناء العين، دخلت الخدمة، وتضخ 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب سفينتن أخريين، واحدة ستكون فى الإسكندرية، والثانية فى ميناء العقبة للطوارئ.

ولفت إلى أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة.

وتابع رئيس الوزراء، أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4% .

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة، الأهمية التي تمثلها الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، التى شارك فيها الرئيس السيسى، في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.

وتابع أن هناك تقديرا كاملا من القادة الأفارقة، للتجربة المصرية فى عملية التنمية.