شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: مؤتمر حل الدولتين يُعقد يومى 28 و29 يوليو فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترأس فرنسا، بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، مؤتمرا حول تنفيذ حل الدولتين، برعاية الأمم المتحدة، يومى 28 و29 يوليو فى نيويورك، حسبما أفاد بيان للخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء.

يهدف المؤتمر، والذى سيشارك فيه وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، إلى رسم مسار نحو حل الدولتين من خلال تدابير ملموسة اقترحتها مجموعات العمل الثماني، التى أجرت مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى إحياء الزخم الجماعى من أجل التوصل إلى حل سياسى يستجيب إلى الاعتبارات الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضمن فى النهاية قابلية الدولة الفلسطينية للحياة.

وسيركز المؤتمر على تعزيز الاعتراف بفلسطين، والتكامل الإقليمي، وإصلاح الحكم الفلسطيني، ونزع سلاح حركة حماس.

وجددت فرنسا دعمها لحل الدولتين، الذى أصبح مهددا أكثر من أى وقت مضى، ولكنه يظل الحل الوحيد لضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة، داعية جميع الجهات المعنية إلى المساهمة فى هذا الجهد.