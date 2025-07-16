شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حروب الجيل الرابع والخامس تشكك المواطن فى الدولة وإنجازاتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، " كل ضيف يأتي لمصر ويزورها يشيد بما حدث بها من تنمية وتطوير وإنها تغيرت كثيرا".



وأوضح أن " حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على تشكيك المواطن فى الدولة وإنجازاتها، متابعا، " بعض الحوادث التي حدث الأيام لها نأسف احنا كحكومة ولا نكابر ونعترف ونريد الأحسن".



وتابع فى مؤتمر صحفي ، بمقر مجلس الوزراء، " هناك دولة غير مسموح بها إظهار أي سلبيات للدولة ومن يفعل ذلك فى هذه الدول يتم محاسبته".



وتابع قائلا" مش بقول بلاش نقد لأن النقد حق كامل للمواطن المصري ولكن ما هو الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج".