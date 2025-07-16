شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لليوم السابع: قانون الإيجار القديم أحد أسباب العقارات الآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير ”الخليج 365”، سؤالا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "حضرتك فى زيارة جولة الإسكندرية تحدثت عن العمارات الآيلة للسقوط وده قرار مهم، ولكن العمارات دى مش فى الإسكندرية بس لكن القاهرة فيها أكثر من 3 آلاف أو 4 آلاف عمارة آيلة للسقوط، فهل الحكومة لديها آلية كيف يتم حصر هذه العمارات على مستوى المحافظات مع توجيه الناس بان هذه العمارات آيلة تحسبا لأى ظرف يحدث حتى لا تتحمل الدولة وحدها عدم تنبيه المواطنين لذلك؟.

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ”الخليج 365” الذى ألقته الزميلة هند مختار خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة: الدولة تتحرك فى الإسكان فى أكثر من محور منها المناطق الغير آمنة والحمد لله بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى استطعنا أن نقضى عليها وهم حوالى 300 ألف أسرة".

وأضاف مصطفى مدبولى:" أن النقص فى وحدات إسكان الشباب المقبل على الزواج كان هاجسا وكيف نؤمن وحدة لكل شاب، وبتوجيه فخامة الرئيس قدمنا برنامج من أكبر البرامج على مستوى العالم فى الإسكان ومازلنا مستمرون فى ذلك مما أدى لتخفيض حدة الأزمة".

تابع مدبولى:" جزء من مشكلة تقادم العقارات وأنها آيلة للسقوط كانت مشكلة قوانين الإيجار القديم، والأصل فيها أن مسؤولية المالك صيانة هذه العقارات، لكنه كان يتقاعس عن ذلك، ومع مرور الوقت بدأت تتراكم لدينا عقارات كثيرة لا يتم صيانتها، نتيجة لذلك فالعمارة تبدأ تتداعى فنرسل لجان تكتشف أن العقار غير آمن إنشائيا، فيتم أخذ قرار بالإخلاء.

أوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أن قدرات الدولة تضع الأولويات والتحرك بها ونفتح هذا الملف ضمن ملفات الإسكان داخل الدولة، والنظر على العقارات المهددة بالسقوط أو الإنهيار الجزئى أو الكلى ووضع الحلول لها، مشيرا إلى أن مشكلة عقارات الإسكندرية نتيجة الظروف المناخية فيها وتآكل العقارات بسبب الهواء والرطوبة أدى لأن تكون ظاهرة ضاغطة بصورة كبيرة جدا على المجتمع السكندرى، ولا يمر يوم إلا ونجد إنهيار جزئى أو كلى، فنضع المحافظة فى الأولوية الأولي، وهذا لا يعنى أننا لا ننظر إلى باقى المحافظات، لكن نحن فى حاجة لضخ استثمارات كبيرة فى بناء مساكن جديدة والأمور يحتاج إلى عشرات المليارات من الجنيهات سواء للشراء أو الإيجار وهذه الأولويات وفقا لقدرات الدولة".

أكد رئيس الوزراء، نجحنا فى حل أزمتين كبار وهى القضاء على المناطق غير الآمن وتوفير الإسكان للشباب والأسر الجديدة، ثم نتحرك فى هذا الملف خلال الفترة القادمة