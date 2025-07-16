شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث فتح للقاهرة الإخبارية: لا أمل فى مفاوضات الهدنة وإسرائيل تشن حربًا بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، مفاوضات التوصل إلى صفقة لهدنة في قطاع غزة بأنها لا تعدو كونها "ضجيجًا بلا طحين"، مؤكدًا أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لا تسعى بجدية للتوصل إلى اتفاق، بل تهدف إلى إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافها السياسية.

وفي مداخلة هاتفية من الخليل مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد النمورة أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، فإن "حرب الإبادة الجماعية" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة بلا هوادة. وأضاف: "للأسف الشديد، شعبنا الفلسطيني يُذبح من الوريد إلى الوريد أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، دون وجود ضوابط أو قرارات لوقف هذه الجرائم".

واتهم النمورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يغامر ويضحي بالشعب الفلسطيني من أجل البقاء في الحكم والهروب من المحاكمات التي تنتظره في قضايا الفساد".

وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، أوضح المتحدث باسم فتح أن الضفة تتعرض لـ"حرب موازية"، حيث تشن قوات الاحتلال حملة اجتياحات شاملة منذ عدة أشهر، خاصة في محافظات الشمال مثل طولكرم وجنين. وأشار إلى أن هذه العمليات أدت إلى تدمير البنية التحتية وتهجير أكثر من 60 ألف نازح من مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، الذين أصبحوا بلا مأوى.

وأضاف النمورة أن إسرائيل تعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية عبر أكثر من 920 حاجزًا وبوابة حديدية وسواتر ترابية، بهدف منع التواصل الجغرافي بين المدن والقرى والمخيمات. كما لفت إلى إطلاق يد المستوطنين الذين "يعيثون فسادًا" بحماية جيش الاحتلال، عبر حرق المنازل والممتلكات والمزروعات، كما جرى مؤخرًا في بلدات كفر مالك وسنجل، وهو ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء.

وأدان النمورة بشدة الانتهاكات المستمرة في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، وسيطرة الاحتلال عليه ومحاولة تغيير معالمه ومنع رفع الأذان والمصلين من الوصول إليه، بينما تُقام فيه احتفالات ومهرجانات يهودية.