رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم لـ 14.4%

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4%.

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة، الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها، وتابع أن هناك تقدير كامل من القادة الأفارقة، للتجربة المصرية فى عملية التنمية.