ترامب: تحدثت مع الجانبين السورى والإسرائيلى لخفض التصعيد

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك "سوء فهم" بين الجانبين السورى والإسرائيلى وإنه تحدث مع الجانبين، ويتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.

وقال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو "نتوجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا "هناك خصومة تاريخية طويلة الأمد بين مجموعات مختلفة في جنوب غرب سوريا وقد أدت إلى وضع مؤسف".

وأشار "نتواصل مع الجانب الإسرائيلي والسوري وأعتقد أننا في طريقنا نحو خفض التصعيد، مؤكدا "نأمل العودة إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار".