شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادى لمجلسي النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 369 لسنة 2025، يفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يولية سنة 2025 ميلادية .