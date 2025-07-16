شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق حملة "صوتك أمانة" لتوعية السيدات بالمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص المجلس القومى للمرأة علي المشاركة الإيجابية والواعية للسيدات والفتيات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يطلق المجلس القومي المرأة ، حملة اعلامية توعوية بعنوان "صوتك أمانة"، بصوت الكاتبة الصحفية نشوي الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة ، تذاع علي محطات الراديو الأكثر استماعا.

وتهدف الحملة إلي رفع وعي السيدات والفتيات بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها فى اغسطس القادم، وضرورة استخدام حقهن الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية والنزول للإدلاء بأصواتهن في صناديق الاقتراع.

وتتضمن رسائل الحملة تشجيع السيدات والفتيات علي الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات كونه حق دستوري وواجب وطني، بالاضافة إلى إثراء العمل التشريعى ودعم الإستقرار الوطني وصناعة المستقبل.