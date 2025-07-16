شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل موقف السرفيس الحضارى بالصف لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف، وذلك خلال جولته لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى أن الموقف المقام على مساحة 6000 م²، يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وأوضح المحافظ، أن الموقف من المقرر أن يشمل جميع الخطوط الداخلية والخارجية، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 250 سيارة سرفيس ستخدم حركة التنقل من وإلى مدينة الصف في الاتجاهات الخارجية (حلوان – المنيب)، بالإضافة إلى خطوط القرى شمالًا وجنوبًا داخليًا.

وشدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بسرعة الانتهاء من إعدادات التشغيل والصيانة الخاصة بالموقف، وتنفيذ أعمال التوزيع والتسكين لبدء التشغيل التجريبي في أقرب وقت.

وأكد المحافظ، أن إقامة الموقف الحضاري يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة النقل الجماعي بمركز ومدينة الصف مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة للسائقين والركاب، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للارتقاء بالخدمات الأساسية وتحقيق السيولة المرورية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وفرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف.