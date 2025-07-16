شكرا لقرائتكم خبر عن ملائكة يبدعون.. رئيس "القومى للطفولة" تلتقي بفريق كورال من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، بفريق كورال "ملائكة يبدعون" من الأبناء ذوي الهمم، والذي يشرف عليه معهد قيثارة، وذلك للاستماع إلى احتياجاتهم وتوصياتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس ومؤسس معهد قيثارة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع حقوق الأطفال ذوي الهمم على رأس أولوياته، مؤكدة التزام الدولة بضمان حقوقهم صحياً وتعليميا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا.

واستعمت "السنباطي"، إلى بعض مشكلاتهم وتوصياتهم واحتياجاتهم ووجهت بإيجاد حلول سريعة لها، كما أثنت على المجهود الرائع من أولياء الأمور لدعم ومساندة أبنائهم، مؤكدة أن المجلس سيقدم لهم كافة سبل الدعم لتوفير حياة كريمة لهم.

كما استمعت الدكتورة سحر السنباطي، إلى بعض الأعمال الفنية والموسيقية للفريق، حيث قدم الفريق أداء باهر وعروضا غنائيا رائعة في اداء جماعي بقيادة الاستاذ كارم حسن، وتوجهت رئيسة المجلس بالشكر إلى الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة لقيادته لهذا الفريق المتميز.

ومن جانبها أعربت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بلقاء هذا الفريق المتميز، مؤكدة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يساند كافة الأبناء المتميزين .

وفي نهاية اللقاء توجه الأهالي والأسر بالشكر إلى الدكتور سحر السنباطي رئيسة المجلس لإتاحة هذه الفرصة للقائهم والاستماع إلى مطالبهم، ودعم ابنائهم الموهوبين، كما حرصوا على زيارة خط نجدة الطفل 16000 للتعرف على آلية عمله والخدمات المقدمة من خلاله.

