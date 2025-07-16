شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى خدام مركز إيمي للتعليم المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية خدام مركز "إيمي" للتعليم المستمر، بحضور صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وتضمن اللقاء كلمة للقمص أنطونيوس فهمي الكاهن المسؤول عن المركز، شكر فيها قداسة البابا على تشجيعه الدائم للتعليم، وعرض رؤية وهدف البرنامج وعرض بعدها مجموعة من خدام المركز مشروعات المركز وقطاعاته المتخصصة في مجالات الصحة والطفولة والهندسة والبرمجة والذكاء الاصطناعي والترجمات والتأهيل لسوق العمل، وعرضوا أيضًا إحصائيات المتدربين والمعلمين وجهات التدريب العملي لكل القطاعات والمشروعات وقدموا لقداسته مجموعة من الأعمال اليدوية نتاج المشروعات التعليمية ومن عمل المتدربين.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها على الخدمة التي يقدمها المركز وحيَّا كافة العاملين فيه. معربًا عن أمنياته بأن يتوسع المركز في العمل المؤسسي. وتحدث عن خبرة زيارة قداسته لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ومدى الحرفية والتطور ونموذج العمل المؤسسي الناجح الذي بدأ صغيرًا وتطور وكبر حتي أصبح صرحًا طبيًّا عظيمًا في مجاله.