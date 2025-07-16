شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية" يبحث إنشاء معامل أبحاث مرجعية دولية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور شريف وديع، وبحضور الدكتور تامر حفناوي، أمين عام المجلس، لمناقشة سُبل تعزيز البنية التحتية البحثية في مصر من خلال إنشاء معامل أبحاث مرجعية تخدم البحث العلمي الإكلينيكي.

وأوضح "وديع"، أن الاجتماع ناقش آليات تأسيس معامل أبحاث مرجعية تُعتمد دوليًا، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بهدف دعم وتمكين البحث العلمي الإكلينيكي في مصر، وتحفيز الاستثمار في اقتصاديات البحث والابتكار الطبي، بما يسهم في رفع تصنيف مصر البحثي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي.

وأكد "وديع" على أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بالصحة والدواء والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في وضع خارطة طريق واضحة لإنشاء هذه المعامل، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال البحوث الطبية الإكلينيكية.

شارك في الاجتماع لفيف من الشخصيات العلمية والقيادية البارزة، من بينهم اللواء طبيب الدكتور طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للتجارب الإكلينيكية بهيئة الدواء المصرية، واعضاء المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث، بالإضافة إلى الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأستاذة التحاليل الطبية والميكروبيولوچيا والمناعة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة غادة إسماعيل، رئيس المعامل المركزية للمستشفيات الجامعية بكلية الطب – جامعة عين شمس، وممثلين عن المعامل المركزية بوزارة الصحة، والمعامل المصرية الخاصة المعتمدة إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين.

وفى سياق آخر، عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف وديع، وبحضور الدكتور تامر حفناوي، أمين عام المجلس الأعلى، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحوث الطبية الإكلينيكية، تماشياً مع التقدم العلمي المتسارع والتطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.

واشار "وديع" إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وكفاءة ودقة البحوث الطبية الإكلينيكية، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، من خلال تبني أحدث المعايير الدولية المعمول بها فى هذا المجال الهام.

وأكد "وديع" على أهمية وضع خطة عمل عاجلة لتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع منظومة البحوث الطبية، بما يشمل وضع الأطر الأخلاقية والتنظيمية المناسبة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البحثية الوطنية، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وبما يخدم اقتصاديات البحث العلمي في مصر ويعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية.