رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث فرص التعاون الدوائى

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سيرجي تيرينتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، يرافقه يوجين بيلوف، مستشار سفارة جمهورية بيلاروسيا في مصر، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الدواء وتنظيم تداول المستحضرات الطبية بين البلدين.

تناول الاجتماع عدداً من الملفات المشتركة، من أبرزها سبل تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات والمعدات الطبية، واستكشاف فرص التعاون الفني بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها في بيلاروسيا بما ينعكس إيجابًا على حركة التصدير والاستيراد ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الدوائية في البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الغمراوي بالوفد البيلاروسي، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية البيلاروسية، ومؤكدًا أهمية توسيع التعاون الفني والتنظيمي بين الجانبين بما يعزز من فرص التسجيل المتبادل للمنتجات الطبية ويدعم الوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم جمهورية بيلاروسيا، بما يسهم في تطوير السياسات التنظيمية ورفع كفاءة منظومة تسجيل المستحضرات الطبية، وأضاف أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة لزيادة تنافسية الدواء المصري، وتيسير إجراءات التصدير والاستيراد، ودعم فرص النفاذ للأسواق العالمية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وقطاع الرعاية الصحية.

من جانبه، أعرب السفير سيرجي تيرينتيف عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في تطوير القطاع الدوائي على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدًا أن ما تبذله الهيئة من جهود حثيثة لتنظيم تداول المستحضرات الطبية يعكس التزامًا جادًّا بمعايير الجودة العالمية، وأشار إلى تطلع بيلاروسيا إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي مع مصر، بما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق أوسع للتصدير المشترك نحو أسواق جديدة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار رؤية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى توطيد التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الهيئات النظيرة عالميًا، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية ويرتقي بجودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، كما تسهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الدوائية المصرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التسجيل والتصنيع والتوزيع.