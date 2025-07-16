شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 17 يوليو، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية.

ومتوقع غدا فرص أمطار قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة ( حلايب - شلاتين - مرسى علم - أبو سمبل )، قد تكون رعدية أحياناً يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.