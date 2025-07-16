شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية وضبط المال السياسى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، إعلان القائمة النهائية لـ«الشيوخ» وانطلاق ماراثون الدعاية غدا.. ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية وضبط المال السياسى.. «مصلحة المواطن أولا» شعار القائمة الوطنية من أجل مصر.. "الشعب الجمهورى" يدعو المصريين للتصويت فى «الشيوخ»: صوتك حق وطنى فى مواجهة التحديات..

ـ «العمل» تطلق مبادرة لحماية العمالة المصرية بالخارج في 8 دول عربية وأوروبية

ـ بتوجيهات رئاسية.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة.. مبعوث ترامب يثمن الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى

ـ قناة السويس تتحول إلى قوة لوجستية خضراء بحلول 2029.. مشروعات تعميق وتوسعة لاستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة الصناعة المصرية تبحر نحو العالمية بترسانات حديثة وسفن صيد مصرية

ـ إسرائيل تشق محورا جديدا يفصل شرق خان يونس عن غربها.. محور «ماجين عوز» بطول 15 كيلومترا.. و «حماس »: يكشف نوايا تل أبيب للبقاء داخل القطاع

ـ رئيس الوزراء يوجه بمراجعة المنشآت الحكومية والمعدات بسبب ارتفاع الحرارة.. «مدبولى»: يجب على الوزارات التعاون مع الدول الأفريقية فى تنفيذ مختلف المشروعات بالقارة.. وننفذ توجيهات الرئيس حول الأمن الغذائي

ـ مصر تطلق حملة ترويجية لاستهداف مليون سائح عربى.. موجات دعائية مكثفة خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالتعاون مع منصة WEGO العالمية.. واستهداف جذب 500 ألف حجز سياحى