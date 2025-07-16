شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلب إسرائيل تجميد التحقيق وإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت بسبب جرائم الحرب فى قطاع غزة.

وفى 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف غالانت، بتهمتى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين فى غزة.

من ناحية أخرى، دعا المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، إلى فتح تحقيق جنائى دولى عاجل بشأن الكارثة الإنسانية التى طالت المدنيين الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية، محملا المؤسسة الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة بحق المدنيين.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن المكتب الإعلامى قوله:"ندعو إلى وقف التعامل فورًا مع ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل وكالة "الأونروا" وغيرها من المنظمات الدولية والأممية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.