ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للعملاء خارج الأولوية

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والتي اعلن عن طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لعملاء إعلان سكن لكل المصريين 5 ممن هم خارج الأولوية .
ونستعرض الأماكن والمدن المقرر طرح بها هذه الوحدات السكنية:
حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين، يقتصر التقديم عليها للمواطنين خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين 5.
1- يبلغ عدد الوحدات السكنية المحددة لمن هم خارج الأولوية 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
2- الوحدات تحت الإنشاء ويتم تسليمها خلال 36 شهر.
3- المدن المتاح بها هذه الوحدات هي:
- أسوان الجديدة.
- بني سويف الجديدة.
- حدائق العاصمة.
- برج العرب الجديدة.
- العاشر من رمضان.
- 15 مايو.
- سوهاج الجديدة.
- قنا الجديدة.
- بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.
