ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للعملاء خارج الأولوية

ينشر الخليج 365، كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والتي اعلن عن طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لعملاء إعلان سكن لكل المصريين 5 ممن هم خارج الأولوية .



حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين، يقتصر التقديم عليها للمواطنين خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين 5.

ونستعرض الأماكن والمدن المقرر طرح بها هذه الوحدات السكنية:

1- يبلغ عدد الوحدات السكنية المحددة لمن هم خارج الأولوية 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

2- الوحدات تحت الإنشاء ويتم تسليمها خلال 36 شهر.

3- المدن المتاح بها هذه الوحدات هي:

- أسوان الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- حدائق العاصمة.

- برج العرب الجديدة.

- العاشر من رمضان.

- 15 مايو.

- سوهاج الجديدة.

- قنا الجديدة.

- بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.