ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للوحدات الجاهزة للتسليم الفورى

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 ، كراسة شروط سكن لكل المصريين7 للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري وذلك في عدد من المحافظات.

و أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى، عن طرح وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 جاهزة للاستلام الفوري وذلك في عدد من المدن والمحافظات ..ونستعرض عدد الوحدات وطريقة التقديم عليها.



1- أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، طرح 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكافة المواطنين الراغبين في التقدم.



2- يتم تخصيص الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" بذات الشروط السابقة.



3- المدن والمراكز المتاح بها هذه الوحدات هي

- محافظة أسوان.

- محافظة بني سويف.

- محافظة أسيوط.

- محافظة الأقصر.

- محافظة الجيزة.

- محافظة الفيوم.

- محافظة المنوفية.

- محافظة المنيا.

- محافظة قنا

4- الإعلان يتضمن طرح 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3) وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثاً بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.



5- التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025.

6- الطرح يتم بنظام التمويل العقاري وبفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.



