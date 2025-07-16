شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والحجز لكافة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 ، كراسة شروط سكن لكل المصريين 7، والمتاح حجز الوحدات بها لمختلف المواطنين، في عدد من المدن والمحافظات .

وتنص كراسة الشروط ، علي ان ان هناك عددا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بواقع 9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

فيما ، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وأعلنت مي عبد الحميد أن الطرح يتضمن أيضًا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.بالإضافة إلى 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3) وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثاً بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين يكون خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).

وأكدت مي عبد الحميد أن التعاقد لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل سوف يكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-1



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-2



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-3



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-4



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-5



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-6



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-7



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-8



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-9



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-10



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-11



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-12



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-13



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-14



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-15



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-16



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-17



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-18



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-19



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-20



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-21



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-22



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-23



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-24



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-25



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-26



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-27



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-28



وحدات-تحت-الإنشاء-تسليم-خلال-36-شهر-لكافة-المواطنين-(1)-29