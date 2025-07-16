شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى سوريا للتنديد بالعدوان الإسرائيلى والتدخل الأجنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر آلاف السوريين اليوم الأربعاء، فى دمشق وحلب وحماة واللاذقية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على البلاد ورفضا للتدخل الأجنبى فى شئونها.

وأفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق إلى 3 شهداء و34 مصابا.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك "سوء فهم" بين الجانبين السورى والإسرائيلى وإنه تحدث مع الجانبين، ويتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.

وقال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو "نتوجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا "هناك خصومة تاريخية طويلة الأمد بين مجموعات مختلفة في جنوب غرب سوريا وقد أدت إلى وضع مؤسف".

وأشار "نتواصل مع الجانب الإسرائيلي والسوري وأعتقد أننا في طريقنا نحو خفض التصعيد، مؤكدا "نأمل العودة إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار".



جانب من المظاهرات فى سوريا



مظاهرات فى سوريا بسبب العدوان الإسرائيلى