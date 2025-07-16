شكرا لقرائتكم خبر عن 81 شهيدا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 25 من طالبى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 81 شخصا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 25 من طالبى المساعدات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,573 شهيدا، و139,607 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزراة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم، الأربعاء، أن من بين الحصيلة 7,750 شهيدا، و27,566 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 7 شهداء، وأكثر من 30 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 851 شهيدا، وأكثر من 5,634 مصابين.



وفى ذات السياق استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم ، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



و أوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال استهدفت بيت عزاء في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.