شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أنس يحصل على الدكتوراة فى علوم الحاسب من جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الدكتور أحمد أنس المنياوي على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، بعد تقديم رسالته "كشف هجمات تطبيقات الويب باستخدام تقنيات ذكية"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور سلوى أحمد سعد أستاذ بقسم علوم الحاسب والدكتور بشير عبد الفتاح مدرس بقسم علوم الحاسب.

وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور سلوى أحمد سعد أستاذ بقسم علوم الحساب مشرفا ومحكما والأستاذ الدكتور فاطمة عبد الستار أستاذ بقسم علوم الحاسب"محكم اخلي" والأستاذ الدكتور ماريان أمير روفائيل أستاذ بالمعهد القومي للاتصالات "محكم خارجي"

وتركّز البحث على التقاطع بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، حيث سعى إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي للتصدي للتحديات والتهديدات الرقمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، وقد تم الاعتراف علميا بنتائج البحث ونُشرت في مجلتين علميتين دوليتين مُحكّمتين

يذكر أن المهندس أحمد أنس تخرج من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من قسم علوم الحاسب، ويشغل حاليًا منصب مدير وحدة حوكمة الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، حيث يشرف على اعتماد تدابير الأمن السيبراني لخدمات القطاع المالي الرقمية قبل إطلاقها في السوق.



أحمد أنس يحصل على الدكتوراة في علوم الحاسب



الدكتور أحمد أنس