شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة شيماء عبد الغنى لتوليها منصب عميدة حقوق الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، بمناسبة صدور قرار توليها منصب عميدة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن فخرها واعتزازها بهذا التعيين الذي يُجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة المصرية في مجالات القيادة الأكاديمية، مؤكدة أن المرأة المصرية قادرة دوماً على تحقيق التميز في مختلف المواقع والمسؤوليات.

وأضافت رئيس المجلس، أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة مناحي الحياة، وخاصة في الحقل الأكاديمي الذي يُعد أحد ركائز بناء الوطن وتقدمه.