شكرا لقرائتكم خبر عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب يصل لـ24 ألف جنيه شهريا.. والتقديم لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل مجزية للشباب المصري في الخارج، أعلن الوزير محمد جبران عن توفير 178 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في واحدة من كبرى شركات المقاولات.

وتتوزع الوظائف المعلنة بواقع:

92 وظيفة حداد تسليح بناء

86 وظيفة نجار مسلح

ويتم التقديم على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، وحتى يوم الخميس المقبل، عبر الرابط التالي:

من هنا

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفيرها من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، الإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، في إطار خطة الوزارة لتوسيع آفاق التشغيل الخارجي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية.

وأكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الوظائف تأتي بجهود مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، مشيرة إلى أن الراتب الشهري يصل إلى 1800 درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 24 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير:

- السكن

- المواصلات

- مصاريف الاستقدام بالكامل

وأضافت أن شروط التقديم تشمل أن يتراوح سن المتقدم ما بين 25 إلى 40 عاما، داعية الشباب المؤهلين في هذه المهن إلى انتهاز الفرصة والتسجيل في الموعد المحدد.