شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة: 250 ألف عامل بالمحافظة لهم حق التصويت بالانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لـ نقابات عمال الجيزة، رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، إن الاتحاد بدأ فى إجراءات تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية، تنفيذا لقرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025، مشيرا إلى أن الاتحاد المحلى لعمال الجيزة يضم 128 لجنة نقابية موزعة على قطاعات متنوعة.

وأوضح كامل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تعميم النماذج المطلوبة لتحديث البيانات على رؤساء اللجان عبر مجموعات التواصل مع توجيههم بضرورة تعبئتها وإرسالها في المدة القانونية المحددة، والتي بدأت من 1 يوليو وتستمر لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن عدد العمال الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النقابية بمحافظة الجيزة يتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف عامل.

وأشار إلى أن صعوبة التحديث تكمن في وجود بعض القطاعات التي تمتد فروعها الجغرافية خارج نطاق المحافظة، مثل شركات . تمتلك لجانا واحدة تغطي مقرات في الصعيد والدلتا، ما يتطلب وقتا أطول لجمع البيانات بدقة، وأضاف: "ولهذا منح الوزير مهلة كافية مدتها 3 أشهر، لتذليل أية صعوبات على أرض الواقع وضمان التزام جميع الكيانات بالتحديث الكامل".